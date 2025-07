Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, promuove con impegno e attenzione i Campi Estivi 2025 dedicati ai minori, con attività ludico-ricreative, ginnico-sportive e socio-educative pensate per offrire un’estate serena e formativa a bambini e ragazzi.

L’iniziativa, sostenuta con fondi del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni – Ambito S10 e del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, si terrà dal 14 luglio al 1° agosto presso l’Oratorio Parrocchiale “Pier Giorgio Frassati” e proseguirà con l’attività speciale di animazione sportiva e nuoto “Acquacamp” dal 21 al 25 luglio presso il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, con servizio di trasporto incluso.

I Campi Estivi, rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, rappresentano non solo un’opportunità di svago, ma anche un importante strumento di inclusione sociale e crescita.

“Crediamo profondamente nel valore educativo del gioco e dello sport – sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali Marisa Federico –. I Campi Estivi sono momenti fondamentali per la socializzazione, l’integrazione e il benessere dei nostri giovani, in particolare per chi vive situazioni di fragilità. La partecipazione è completamente gratuita, un gesto concreto a sostegno delle famiglie del nostro territorio“.

Le iscrizioni sono aperte presso l’Ufficio Protocollo del Comune. È necessario allegare copia del documento d’identità di un genitore e del minore. Inoltre, per l’accesso alla piscina è richiesto un modulo specifico firmato da un genitore. Per informazioni: Comune di Teggiano – Ufficio Servizi Sociali (Referente: Caterina Marchesano – Tel. 0975/587828).

Un’iniziativa che conferma la volontà dell’Amministrazione Di Candia di investire sui più piccoli e sul futuro della comunità.