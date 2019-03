Al via domani a Polla la “Camminata in Rosa” per sensibilizzare sulle malattie oncologiche

Si terrà a Polla la prima edizione della “Camminata in Rosa”. L’evento sportivo e sociale, organizzato dal consigliere allo Sport Federica Mignoli e da quello alla Sanità Antonio Filpo con il patrocinio della Regione Campania e dell’ASL Salerno, ha lo scopo di sensibilizzare sulle problematiche delle malattie oncologiche, in particolare sui percorsi di prevenzione per le donne.

Domani sabato 30 marzo, alle ore 17, ci sarà il taglio del nastro per dare avvio all’evento. Seguirà un convegno, presso l’ospedale “Luigi Curto”, dove interverranno il dottor Alfonso Maria D’Arco, capodipartimento Oncoematologia dell’ASL di Salerno, il professore Frank Romeo, chirurgo oncologo della Fondazione Pascale, e il professor Francesco De Falco, psiconcologo della Fondazione Pascale. Il “Curto” in serata sarà illuminato di rosa.

Domenica 31 marzo, a partire dalle ore 9.30, è in programma una camminata con lo scopo di mantenere viva l’attenzione sulla prevenzione. I partecipanti dovranno indossare qualcosa di rosa e percorrere le strade del centro storico del paese. Saranno anche allestiti stand con medici specialisti dove sarà possibile prenotare una visita da eseguire in seguito presso l’ospedale. Il tutto si concluderà con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa del Cristo Re.

– Annamaria Lotierzo –