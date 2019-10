Al via a Vibonati i lavori di messa in sicurezza della strada Capannelle San Marco. Erano attesi da anni

Il Comune di Vibonati stipulerà domani, lunedì 7 ottobre, con la ditta appaltatrice il contratto per i lavori di sistemazione della strada Capannelle San Marco per un importo di 441mila euro.

Grande soddisfazione dei residenti che vedranno finalmente realizzato un intervento richiesto da anni e resosi necessario a causa del decadimento dell’importante tratto stradale che collega la zona denominata Capannelle all’area retrostante il Presidio ospedaliero di Sapri.

“Finalmente siamo riusciti a dare il via ad un’importante opera – ha affermato il sindaco Francesco Brusco – che non solo metterà in sicurezza la strada ma renderà maggiormente fruibile e vivibile l’intera area, senza più disagi per i cittadini residenti“.

– Antonella D’Alto –