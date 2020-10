Al “San Carlo” di Potenza morti due anziani di Tramutola e Montemurro con Covid-19

Si registrano due nuovi decessi in Basilicata legati al Covid-19.

Si tratta di due persone anziane che erano state ospiti nelle case di riposo di Marsicovetere e Brienza. Entrambi gli anziani, nei giorni scorsi, erano stati trasferiti nel reparto di Malattia Infettive dell’ospedale “San Carlo” di Potenza. A perdere la vita un 85enne di Montemurro che era stato ospite nella casa di riposo di Brienza e un 89enne di Tramutola, già ospite della casa di riposo di Marsicovetere.

In entrambe le strutture sono stati numerosi i casi di positività riscontrati negli ultimi giorni. Sale così a 37 il numero dei decessi in Basilicata legati al virus dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Accertamenti in corso per capire se le due persone anziane decedute avevano anche altre patologie pregresse.

Intanto nella giornata di ieri sono stati processati quasi 1200 tamponi e di questi sono risultati 8 positivi al virus. Un numero inferiore rispetto a quello dei giorni scorsi. Tra i nuovi casi risultano due persone a Brienza, una persona di Potenza domiciliata a Marsicovetere ed attualmente ricoverata al “Don Uva” nel capoluogo lucano e una persona di Picerno domiciliata a Paterno.

Nell’ultimo giorno risultano guarite quattro persone.

– Claudio Buono –