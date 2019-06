Aiutato da un amico sequestra e aggredisce il compagno dell’ex moglie. Due uomini in manette a Salerno

I Carabinieri della Compagnia di Salerno ieri hanno arrestato due uomini salernitani. Si tratta, come riporta il quotidiano “Il Mattino“, di un marito che non aveva accettato la separazione dalla moglie e di un suo amico che lo ha aiutato ad intimidire il nuovo compagno della donna.

La misura cautelare a carico dei due uomini è stata emessa dal gip presso il Tribunale di Salerno Ubaldo Perrotta. L’ex marito della vittima è finito in carcere, mentre il suo complice ai domiciliari.

Tutto risale ad alcune settimane fa quando l’uomo che non accettava la fine del suo matrimonio ha scavalcato una finestra ed è entrato nella casa in cui prima abitava con la moglie. In camera da letto, dove la malcapitata stava riposando, l’ex marito l’avrebbe offesa, trascinandola con forza giù dal letto e facendola sbattere con la testa. Poi l’avrebbe inseguita in cucina tirandole addosso un cacciavite e prendendola a schiaffi. La donna ha così subito un trauma cranico, oltre a varie escoriazioni.

Dopo alcuni giorni l’uomo ha fatto ritorno in quella casa con la scusa di voler vedere la figlia, ma appena la moglie ha aperto il portone di ingresso, l’ha spinta e le ha preso il telefonino oltre ad altri oggetti presenti nell’abitazione. Nello stesso periodo, inoltre, aveva anche avvicinato l’attuale compagno della donna prendendolo a pugni e schiaffi e impossessandosi del suo telefono.

L’uomo è ora accusato di minacce, lesioni personali e rapina oltre che di sequestro di persona. Di quest’ultimo reato è accusato anche il suo amico perchè i due, insieme, avrebbero avvicinato il compagno della donna sul lungomare di Salerno, facendolo salire sulla loro auto e minacciandolo di morte. In seguito lo avrebbero portato in una zona isolata a Fuorni, lo avrebbero colpito facendogli perdere i sensi per poi abbandonarlo lì.

Il tutto è venuto a galla perchè la donna, stanca delle continue violenze e intimorita, ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri.

– Chiara Di Miele –