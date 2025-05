Si fingono carabinieri e tentano di raggirare i cittadini.

È accaduto nei giorni scorsi ad Agropoli, dove numerosi residenti sono stati contattati da sedicenti carabinieri che li invitavano a recarsi alla Stazione più vicina per risolvere delle questioni.

Una situazione che ha destato non poco sospetto nei destinatari delle chiamate e che, fortunatamente, hanno avuto la prontezza di chiamare il 112 e di chiedere riscontro effettivo di questa richiesta capendo che si trattava di una truffa o meglio di un tentativo di allontanare i cittadini dalle case con il probabile intento di compiere un furto.

I militari della Compagnia di Agropoli, guidati dal Capitano Giuseppe Colella, alla ricezione delle molteplici segnalazioni hanno raccomandato i cittadini di non dar credito ad alcuna chiamata del genere. Inoltre sul territorio sono state dislocate diverse pattuglie evitando così che i malintenzionati potessero agire.

Si ricorda che le Forze dell’Ordine non telefonano o si presentano a casa delle persone in maniera non ufficiale, né chiedono denaro per assistere i cittadini.

Si consiglia inoltre di non aprire la porta agli sconosciuti e di segnalare ogni anomalia al 112, consentendo così ai Carabinieri anche di agire tempestivamente.