Minaccia di togliersi la vita ma viene salvato dai carabinieri.

E’ quanto accaduto ieri sera ad Agropoli dove uno straniero, forse in stato di alterazione psicofisica, ha chiamato il 112 raccontando di essere in procinto di uccidersi.

I Carabinieri della locale Compagnia non hanno esitato e sono giunti rapidamente sul luogo indicato nella telefonata.

Hanno trovato l’uomo appeso ad una corda e sono riusciti a salvargli la vita.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 per prestargli le cure del caso.

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ha permesso di scongiurare un vero e proprio dramma.