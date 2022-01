Agropoli: il 31 gennaio un Open Day vaccinale per chi ha il Green Pass scaduto o in scadenza

Su richiesta del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, il Distretto Sanitario ha organizzato per lunedì 31 gennaio un Open Day vaccinale dedicato a chi ha il Green Pass scaduto o in scadenza prima del 13 febbraio (compreso). L’appuntamento è in programma presso il centro vaccinale di via Taverne. Per accedere sarà necessaria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo vaccinazioni@comune.agropoli.sa.it .

Nel messaggio bisognerà indicare nome, cognome, numero di telefono, data di scadenza del Green Pass e uno dei seguenti orari in cui si preferirebbe sottoporsi a vaccinazione: 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 o 19.00 (in caso di indisponibilità verrà comunicato un orario diverso). Sarà necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria.

“Dal primo febbraio la durata del Green Pass sarà ridotta a sei mesi, inoltre il certificato verde servirà per accedere a numerosi uffici pubblici, attività o servizi – ha spiegato il sindaco Coppola – per questo abbiamo deciso di venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini, richiedendo un Open Day dedicato a quanti hanno il Green Pass in scadenza o già scaduto. La campagna vaccinale sta proseguendo nel migliore dei modi, abbiamo superato l’80% di prime dosi e ci avviciniamo al 60% di terze dosi. Un risultato straordinario“.

Nelle prossime settimane, anche in base all’andamento della campagna vaccinale, saranno organizzati altri Open Day. Proseguono le sedute su convocazione per le dosi booster: è necessaria la prenotazione sulla piattaforma della Regione Campania per le prime dosi, anche pediatriche.