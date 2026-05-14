Lieto fine ad Agropoli ieri sera per un salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco.

Una passante ha sentito il miagolio di un gattino, immobilizzato e spaventato ai margini del fiume Testene così la signora ha immeditamente allertato i caschi rossi del locale Distaccamento.

Calata la scala dal ponte, un pompiere è riuscito a salvare il piccolo felino in difficoltà. Alcuni volontari hanno preso in carico il gattino, assicurandogli cure mediche e la ricerca di qualcuno che lo adotti.