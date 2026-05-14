Agropoli: i Vigili del Fuoco salvano un gattino intrappolato sulle sponde del fiume
Lieto fine ad Agropoli ieri sera per un salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco.
Una passante ha sentito il miagolio di un gattino, immobilizzato e spaventato ai margini del fiume Testene così la signora ha immeditamente allertato i caschi rossi del locale Distaccamento.
Calata la scala dal ponte, un pompiere è riuscito a salvare il piccolo felino in difficoltà. Alcuni volontari hanno preso in carico il gattino, assicurandogli cure mediche e la ricerca di qualcuno che lo adotti.