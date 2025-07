Bambino resta chiuso in un furgone da solo al caldo mentre i genitori si allontanano per delle faccende, salvato da un passante.

E’ accaduto questa mattina ad Agropoli in località Mattine. Il piccolo, figlio di una coppia di origini straniere, si trovava nel veicolo che si è chiuso con le chiavi rimaste al suo interno. In quel momento i genitori si erano allontanati, sottovalutando le conseguenze.

Fortunatamente Francesco Marino, un operatore della raccolta rifiuti del posto, ha notato il bambino solo nel furgone e in difficoltà a causa delle elevate temperature del periodo. Così ha deciso di rompere un finestrino per tirarlo fuori, dato che la portiera non si apriva dall’esterno.

Il bambino è stato messo in salvo e ha riabbracciato i genitori quando sono ritornati sul posto. Le sue condizioni di salute sono buone.