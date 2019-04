Agropoli: al via i lavori nella scuola “Scudiero”. A settembre la sede sarà nuovamente operativa

Hanno preso il via da alcuni giorni i lavori di manutenzione straordinaria alla scuola “Luigi Scudiero” di via Verga ad Agropoli. Si tratta di opere per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato dall’azione del tempo e dagli agenti atmosferici.

Da verifiche effettuate presso l’Istituto scolastico è emerso un notevole stato di degrado del calcestruzzo e delle armature metalliche che ha reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria mediante opere di risanamento puntuali e dettagliate, specificatamente sulle pilastrature esterne e sui nodi di incrocio travi-pilastri. Le operazioni saranno completate nel giro di un paio di mesi.

“Come promesso – affermano all’unisono il sindaco Adamo Coppola e l’assessore alla Vivibilità edifici e strutture comunali, Gerardo Santosuosso – dopo l’iter burocratico previsto, sono stati avviati i lavori presso la scuola ‘Scudiero’. Un intervento che di fatto consiste in una ristrutturazione e nel risanamento esterno del fabbricato, il cui completamento è previsto entro maggio. I bambini temporaneamente ospitati presso la nuova ala dell’edificio Landolfi, a settembre prossimo, quindi, potranno tornare nella propria scuola, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2019-2020“.

– Chiara Di Miele –