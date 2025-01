Reazione dai sindacati all’indomani della grave aggressione avvenuta all’ospedale “Ruggi” di Salerno nei confronti del personale medico ed infermieristico.

Nel reparto di Ematologia, infatti, un uomo ha dato in escandescenze minacciando di morte un medico e sferrando un pugno ad una porta.

La FP CGIL Salerno esprime la propria solidarietà e vicinanza al personale sanitario: “Questo ennesimo atto di aggressione sottolinea l’urgenza di adottare misure concrete e immediate per garantire la sicurezza degli operatori sanitari – afferma – Nel 2024 le aggressioni al personale sanitario in Italia sono aumentate del 33% rispetto all’anno precedente. In Campania la situazione è particolarmente critica con un numero crescente di episodi di violenza che mettono a rischio la vita e la salute di chi lavora quotidianamente per garantire cure e assistenza ai cittadini”.

La FP CGIL Salerno chiede il potenziamento dei protocolli operativi con le Forze dell’Ordine, più videosorveglianza e guardie giurate, l’implementazione delle campagne di prevenzione per ridurre i conflitti e il miglioramento della comunicazione tra operatori sanitari e utenti e l’introduzione della figura del Caring Nurse nei Pronto soccorso.

