Aggressione alla squadra di San Gregorio Magno. L’Atletico Faiano si difende: “Degenerazione di un diverbio”

“A seguito dell’ormai nota vicenda degli incresciosi fatti che si sono verificati a fine partita tra Atletico Faiano e Atletico San Gregorio (campionato di 1a Categoria girone F Campania disputata domenica 20 febbraio) e che nulla hanno a che fare con lo sport ed i suoi valori, l’Atletico Faiano, in tutte le sue componenti, ha sempre condannato in modo drastico ogni tipologia di violenza verbale e fisica, ogni forma di discriminazione razziale, sociale e ideologica”. Con queste parole la società interviene in merito a quello che è successo a fine partita, disputata allo stadio “Delle Donne” di Santa Tecla a Montecorvino Pugliano, tra le due squadre e dove tre dirigenti e due tesserati di San Gregorio Magno sono stati trasportati in ospedale in codice rosso con fratture del setto nasale e punti di sutura.

“E’ doveroso dare la giusta interpretazione della vicenda: nessuna forma o tipologia di agguato né tantomeno di premeditazione è stata perpetrata ai danni di persone. Ciò che si è verificato è stata un’incresciosa degenerazione di un acceso diverbio in una colluttazione tra componenti e/o accompagnatori della squadra ospite e persone della squadra locale verificatosi ad un’ora circa dopo il fischio finale della partita al di fuori del recinto dell’impianto sportivo – continuano nella nota – A dimostrazione del fatto che i pochi tesserati della squadra ospitante abbiano cercato di riportare la calma fino alla fine un nostro tesserato ha riportato gravi lesioni al volto (refertate dall’azienda ospedaliera) a seguito di un forte colpo subito provocato dall’impeto di un tesserato della squadra ospite che cercava di farsi giustizia con le proprie forze. Altre persone e tesserati della nostra squadra hanno subito danni fisici e materiali per la veemenza di qualche accompagnatore della società ospitata. In queste ore tutti i tesserati coinvolti si stanno tutelando e spiegare gli accaduti nelle sedi competenti”.

Quindi la società dell’Atletico Faiano precisa che condanna gli episodi accaduti senza voler giustificare né strumentalizzare quanto accaduto. “I nostri più sinceri auguri di pronta guarigione a chi ha subito lesioni fisiche, augurandoci che episodi del genere non si verifichino mai più e restino lontano dal mondo sportivo. NO alla violenza e NO al razzismo”.

