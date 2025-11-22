Aggredisce gli agenti della Polizia Municipale a Capaccio. Uomo denunciato
A Capaccio, in località Gaiarda, gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti a seguito di una segnalazione di un’auto sospetta parcheggiata con un individuo a bordo.
L’uomo si è dato alla fuga e una volta raggiunto dagli agenti si è avventato contro di loro. Prontamente bloccato, l’uomo, residente ad Agropoli, da subito si è mostrato aggressivo e in uno stato di agitazione.
Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le cure mediche del caso. Nelle operazioni gli agenti hanno riportato lievi contusioni. Il violento aveva già aggredito anche alcune persone del posto.
Il 50enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi sottratto all’identificazione.