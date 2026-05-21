Sarà sottoscritta lunedì 25 maggio, alle ore 10.30, presso la sede del GAL Vallo di Diano a Padula la convenzione tra l’Ente e la Banca Monte Pruno finalizzata ad agevolare l’accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell’ambito della nuova Strategia di Sviluppo Locale.

L’accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Vallo di Diano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane e, più in generale, a tutti i soggetti coinvolti nei Progetti Complessi di Comunità, strumenti operativi del CSR 2023–2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale, promossi dal GAL Vallo di Diano.

Attraverso specifiche linee di affidamento dedicate, la Monte Pruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start up che le imprese già esistenti, favorendo l’anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati.

Si tratta di una misura fortemente voluta dalla Presidente del GAL Vallo di Diano Angela D’Alto che ha immediatamente trovato la disponibilità della Banca Monte Pruno, anche nel concedere agevolazioni specifiche rispetto ad aziende virtuose che operano in questo ambito. La convenzione rappresenta, inoltre, un unicum nel panorama dei GAL e questo fornisce ulteriore valore alla sottoscrizione.

L’iniziativa conferma, ancora una volta, la forte vicinanza della Banca Monte Pruno all’economia territoriale, alle comunità locali, alle nuove imprese ed agli enti impegnati nella promozione dello sviluppo sostenibile e della crescita economica delle aree interne, raccogliendo, di pari passo, il grande impegno messo in campo dal Gal Vallo di Diano nel tessere relazioni finalizzate a migliorare la relazione con i beneficiari dei progetti per accompagnarli al meglio nel loro percorso imprenditoriale.

“Questa convenzione – dichiara il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico – rappresenta un ulteriore tassello del nostro impegno tangibile a favore del territorio e, nello specifico, nel Vallo di Diano. Crediamo fortemente che accompagnare le imprese nei percorsi di sviluppo significhi sostenere il futuro delle comunità locali, oltre che mettere a disposizione strumenti finanziari dedicati, in sinergia con il GAL Vallo di Diano, per creare condizioni favorevoli affinché giovani, imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore. L’intesa, per l’appunto, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e bonus sotto forma di risparmio su commissioni e competenze verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell’investimento nel termine dei 18 mesi, per premiare il merito e la buona conduzione del programma. Un sincero ringraziamento va al GAL, alla sua Presidente Angela D’Alto ed a tutto il team che vi opera per averci coinvolto in un progetto a cui crediamo molto e che crea sviluppo, occupazione e coesione sociale”.

La firma della convenzione sancirà ufficialmente l’avvio di una collaborazione strategica che punta a rafforzare il tessuto economico locale e a sostenere progettualità innovative e sostenibili per il futuro del territorio del Vallo di Diano.