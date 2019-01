Otto progetti, che comprendono i diversi gradi di scuole cittadine, finanziati insieme dalla Regione Campania e dal Comune di Eboli per l’adeguamento antincendio. Un obiettivo straordinario, che segnala ancora una volta l’Amministrazione comunale sulla strada della grande attenzione per le scuole ebolitane e per la sicurezza di famiglie, studenti, alunni ed operatori.

I fondi hanno premiato i progetti che arrivano direttamente dagli uffici tecnici del Comune di Eboli e che hanno ottenuto il via libera regionale sulla scorta di un’attenta programmazione che segue ad un cofinanziamento diretto del Comune di Eboli.

“Investiamo sulla sicurezza delle scuole e sulla tranquillità di chi le frequenta – spiega il sindaco, Massimo Cariello – anche con un cofinanziamento che indica la nostra attenzione per il mondo della scuola. Un obiettivo importantissimo, quello raggiunto con i fondi comunali e regionali, per il quale si è speso direttamente il nostro ufficio tecnico, dalla dirigente Lucia Rossi ai tecnici Nicola Turi e Daniela Cardiello“.

Gli interventi di adeguamento strutturale riguarderanno le scuole comunali Pietro da Eboli, Giacinto Romano, Virgilio e Borgo. In più, vengono finanziati gli interventi su tre edifici scolastici superiori: il Liceo Scientifico Statale “Antonio Gallotta”, il Liceo Artistico “Carlo Levi” ed il Liceo Classico “Enrico Perito”.

“L’impegno dei nostri uffici tecnici ed il cofinanziamento comunale indicano come l’Amministrazione Cariello abbia messo in campo la volontà precisa di garantire la sicurezza nella scuole e le migliori condizioni per consentire una frequenza serena a tutti – ricorda il vicesindaco, Cosimo Pio Di Benedetto – Non era scontato raggiungere il risultato, ma l’impegno e la ferma volontà dell’Amministrazione comunale hanno permesso di ottenere attenzione e fondi, garantendo nuove possibilità alle scuole della città“.

– Paola Federico –