Addio alle banconote da 500 euro. Dal 27 gennaio non saranno più emesse dalle Banche centrali nazionali

La banconota da 500 euro a partire dal prossimo 27 gennaio non sarà più in circolazione. Infatti, 17 delle 19 Banche centrali nazionali dei Paesi dell’area euro non emetteranno più i biglietti da 500 euro.

La ragione di tale decisione si giustifica perché le autorità europee considerano questo taglio un mezzo di pagamento poco sicuro, che si presta a favorire attività illegali.

Soltanto la Deutsche Bundesbank e la Oesterreichische Nationalbank, per ragioni logistiche, continueranno a emettere questo taglio fino al 26 aprile.

Le banconote da 500 euro circolanti continueranno però ad avere corso legale e potranno essere ancora utilizzate come mezzo di pagamento e riserva di valore, quindi per effettuare spese e per il risparmio.

Allo stesso modo, le banche, i cambiavalute e gli altri operatori commerciali possono continuare a reimmettere in circolazione i biglietti da 500 euro.

Come tutte le banconote in euro, anche questa, nonostante non sarà più emessa, continuerà a preservare il suo valore e potrà essere cambiata in qualsiasi momento presso le Banche centrali nazionali dei Paesi dell’area dell’euro.

– Miriam Mangieri –