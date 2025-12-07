La Gelbison dopo sei giornate ritrova il sorriso e lo fa nell’insidiosa trasferta sul campo dell’Acireale, in una sfida che solo quattro stagioni fa valeva per la promozione in serie C, mentre questa volta in palio c’erano punti pesanti per evitare di rimanere invischiati in piena zona rossa.

Per questa partita dal valore doppio il tecnico dei cilentani Agovino getta subito nella mischia l’esperto difensore argentino Urquizia, mentre per l’altro connazionale, il trequartista Cascio, spazio negli ultimi venticinque minuti quando c’era da difendere il prezioso vantaggio maturato nella parte finale della prima frazione grazie alla marcatura di Ferreira che ha finalizzato al meglio un preciso assist di Semeraro.

Una rete che alla fine risulterà decisiva per la vittoria del team cilentano del presidente Maurizio Puglisi che ritrova il sorriso dopo tre KO consecutivi.

Nella ripresa l’Acireale è andata vicino al pareggio, ma il palo ha negato la rete a Falou. Il risultato non è mutato neanche dopo i 4 minuti di recupero e la Gelbison ha potuto così brindare nuovamente alla vittoria. Con questi tre punti i rossoblù si portano a quota 17 e scalzano proprio la formazione isolana che resta in piena zona playout.

La Gelbison si colloca quasi a centroclassifica e può dare un calcio alla crisi e guardare con fiducia alla prossima gara tra le mura del “Giordano” di Castelnuovo Cilento con l’Enna sconfitta dalla Nissa in un match dalle marcature multiple e che staziona a 15 punti, due in meno di Kosovan e company.