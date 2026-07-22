Con una nota sottoscritta ieri l’assessore regionale al Governo del Territorio e al Patrimonio Vincenzo Cuomo e quello al Turismo e alla Promozione del Territorio Vincenzo Maraio chiedono ai Comuni costieri e all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di rafforzare la vigilanza sul corretto uso del demanio marittimo lungo tutto il litorale campano.

Nella nota si richiede l’accesso gratuito agli stabilimenti balneari per i minori di 12 anni accompagnati da un maggiorenne, come previsto dalla legge regionale 10 maggio 2012, n. 10.

Tra i punti evidenziati anche la piena e gratuita fruizione delle spiagge libere, nel rispetto del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD), il noleggio di attrezzature balneari che non deve tradursi in occupazione di spazi pubblici e l’intensificazione dei controlli sul rispetto delle regole.