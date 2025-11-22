Abusi edilizi a Castellabate nel perimetro del Parco Nazionale. Ordinata la demolizione
Durante un sopralluogo il Reparto Carabinieri Parco Nucleo di Castellabate ha accertato la realizzazione di abusi edilizi su terreni in località Starza a Castellabate.
Le opere abusive consistono in lavori di pavimentazione su una superficie pari a circa 519,32 metri quadri, in parte in pietra locale e in parte in mattonelle e di recinzione dell’intero lotto con ringhiera metallica poggiante su muro in calcestruzzo di altezza media pari a circa 1 metro.
L’area interessata ricade nella zona C2 (di protezione) della perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e i lavori sono stati effettuati in assenza del nulla osta.
L’Ente Parco ha per questo motivo ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.