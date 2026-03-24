Prosegue ormai da mesi e con grande impegno l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali del Nucleo Guardie Giurate Ambientali dell’Associazione Accademia Kronos APS Sez. provinciale di Salerno: abbandoni indiscriminati di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di diversa natura, illeciti smaltimenti di reflui inquinanti, tagli boschivi non autorizzati, abusivismo edilizio in Aree Protette.

Un continuo attacco a danno del prezioso patrimonio agro-silvo-forestale, della Biodiversità e della salute dei cittadini che le Guardie Giurate Ambientali AK di Salerno, durante i servizi svolti con particolare riguardo nella Riserva Foce Sele Tanagro, hanno proceduto a contrastare, denunciando la presenza e l’abbandono di rifiuti in diverse zone lungo il litorale, all’interno della fascia pineta ma soprattutto, con scempio di particolare gravità, nelle fasce spartifuoco S1, S2, S3 ed in prossimità del fiume Sele.

Negli ultimi dieci mesi di attività svolte anche in supporto al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Capaccio-Paestum, le Guardie Giurate Ambientali hanno denunciato oltre 35 persone (tra titolari di aziende e cittadini) perché scoperti ad incendiare rifiuti, atti di bracconaggio ittico, occupazione abusiva di suolo demaniale, ma anche per resistenza e rifiuto di generalità a Pubblico Ufficiale.

A queste violazioni di carattere penale si sono aggiunti illeciti amministrativi contestati per violazioni al Regolamento della Riserva Foce Sele Tanagro ma soprattutto ad abbandonare e smaltire rifiuti.

I controlli del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos di Salerno nell’attività di tutela ambientale continueranno anche nei prossimi mesi.