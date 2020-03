A Vietri di Potenza attiva la consegna a domicilio dei beni di prima necessità per chi è in difficoltà

Anche il Comune di Vietri di Potenza e i locali volontari di Protezione Civile e di Croce Rossa Italiana si mettono in moto per aiutare chi si trova maggiormente in difficoltà in questo periodo di rigide restrizioni alla libera circolazione per contrastare e contenere il contagio da Coronavirus.

Il Comune ha disposto infatti la prenotazione e la consegna a domicilio di farmaci, beni di prima necessità ed alimentari per le persone bisognose, tra cui soprattutto gli anziani. Il servizio è gratuito.

A tal proposito è a disposizione il numero di emergenza 349/2215802.

I volontari di Protezione Civile e Croce Rossa, con la collaborazione dei medici di famiglia e dei commercianti, si occuperanno della consegna a domicilio nel rispetto delle norme precauzionali previste in questo delicato momento.

– Chiara Di Miele –