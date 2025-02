Si è svolto ieri in Piazza Municipio, nel centro storico di Teggiano, il flashmob contro la violenza sulle donne “One Billion Rising”.

L’evento si è tenuto a conclusione di un ciclo di letture promosso in collaborazione con la consigliera delegata alle Pari Opportunità di Teggiano, Luciana D’Elia, il Centro Antiviolenza Aretusa e il Forum dei Giovani.

Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, alunni e docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pomponio Leto”, grazie all’impegno della Dirigente Maria D’Alessio e del Vicepreside Antonio Lamaida. Grande partecipazione si è avuta per ballare sulle note di “Break the Chain” contro ogni forma di violenza sulle donne.

Presente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Michele Di Candia, la consigliera D’Elia: “Questo flashmob è un momento per protestare a nome di tutte quelle voci che non possiamo più ascoltare”, ha affermato in conclusione.