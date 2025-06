Momenti di gioia e fede quelli vissuti ieri pomeriggio dalla comunità parrocchiale di San Marco Evangelista a Teggiano. Dopo il restauro il busto di San Marco, collocato sopra il portale della chiesa, è tornato al suo antico splendore.

I lavori sono stati effettuati dagli studenti del Liceo Artistico del “Pomponio Leto” e sono stati fortemente voluti dal Comitato Festa e da don Angelo Pellegrino che, dopo la Santa Messa, ha benedetto la sacra scultura del Santo.

“Erano anni che non veniva restaurato – ha dichiarato don Angelo – Nel ristrutturare la chiesa si è pensato con il Comitato Festa, che ringrazio, di fare questo lavoro anche sul busto. Qualcuno ha pensato di coinvolgere il Liceo Artistico e quando abbiamo proposto questa iniziativa ai professori è stata subito accolta con tanto entusiasmo e i ragazzi hanno fatto un lavoro bellissimo. San Marco rappresenta un principio d’identità e di comunità. E’ una difficoltà per un parroco vivere questo: la domenica non è tanto vissuta ma quando arriva la novena si riempie la chiesa e i fedeli trovano il modo di sentirsi uniti anche attraverso San Marco Evangelista. E’ una cosa caratteristica, è una comunità che si stringe ed è stimolata dall’intercessione del Santo sempre pronta a vivere con la dedizione al bene”.

La corona, che prima era dipinta vicino al muro, e la penna presenti sul busto sono state donate da alcuni parrocchiani.

“I ragazzi hanno avuto modo di approcciarsi a quello che è il restauro di una scultura a tutto tondo in gesso nei pomeriggi in cui si svolgono le attività extra didattiche – ha spiegato la professoressa Oriana Vertucci – Il pezzo era fratturato in alcuni punti con delle lesioni e delle parti mancanti come il libro e le dita della mano destra che sono stati interamente ricostruiti. Il basamento presentava solo la parte frontale e i ragazzi hanno lavorato su tutte e tre le parti visibili. E’ stato dunque fatto un intervento di consolidamento, ricostruzione e rafforzamento della struttura interna composta da gesso, cemento, legno e ferro ed è stata fatta una maglia di rete cementata. Dopo hanno lavorato al restauro delle parti anatomiche della statua e poi hanno fatto un intervento di patinatura e impermeabilizzazione per l’esterno”.

Presenti anche il professore Germano Torresi e il collaboratore della Dirigente Scolastica Antonio La Maida. “Siamo orgogliosi e fieri di aver contribuito al restauro di quest’opera – ha sottolineato il professore La Maida – Ringraziamo la comunità di San Marco, il Comitato Festa e il parroco per averci voluto coinvolgere in questa attività”.

Alla cerimonia di benedizione hanno preso parte anche il presidente della Pro Loco Biagio Matera e il sindaco Michele Di Candia che ha evidenziato di essere “contento di partecipare ad un momento così bello con una comunità viva, organizzata e rispettosa delle antiche tradizioni. Ringrazio don Angelo per avermi invitato e soprattutto per aver coinvolto il Liceo Artistico che già si è distinto nella realizzazione di altre opere significative come quella a Cropani, in provincia di Catanzaro. In un periodo particolare come quello che stiamo vivendo abbiamo proprio la necessità di stare insieme e di condividere tanti percorsi comuni”.

