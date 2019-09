A Sanza 2 giornate all’insegna dello sport e della natura. Il 15 e 22 settembre gare di tiro con l’arco

Due giornate, due domeniche, all’insegna del grande sport e della natura. Una grande opportunità per conoscere un luogo straordinario dal punto di vista ambientale e paesaggistico e, contestualmente, per avvicinarsi ad uno sport affascinante: il tiro con l’arco. Su iniziativa dell’Associazione Arcieri dell’antica Torre di Caselle in Pittari, domenica 15 settembre e poi domenica 22 settembre, in località Ponte l’Abate a Sanza, sono previste due giornate di gare di tiro con l’arco.

Saranno almeno 60 gli iscritti alla competizione, provenienti da tutta la Campania e dalla vicina Basilicata. Per garantire l’incolumità dei cittadini è necessario rispettare il perimetro di sicurezza nell’area che comprende tutta la particella catastale 1 del Foglio 53; l’Amministrazione comunale, quindi, invita i cittadini, gli escursionisti, i cercatori di funghi, di prestare molta attenzione alla delimitazione dell’area che sarà comunque contrassegnata con elementi indicativi del percorso di gara.

“Ci piace molto questa iniziativa, per questo dobbiamo ringraziare i soci dell’Associazione Arcieri di Caselle in Pittari e gli iscritti di Sanza per aver scelto questo luogo – ha commentato il Consigliere con delega al Turismo, Angelo Marotta – è l’occasione per far conoscere le bellezze straordinarie del nostro paese ad appassionati di natura e di uno sport nobile quale il tiro con l’arco. Insomma le iniziative e la stagione turistica prosegue. la speranza è che questa sia solo la prima occasione di collaborazione con questa associazione e che nel futuro possiamo incrementare le iniziative a tutto vantaggio del territorio e della comunità“.

– Paola Federico –