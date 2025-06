L’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio, guidata dal Sindaco Donato Pica, ha deciso di istituire un nuovo dispositivo di traffico in via San Sebastiano, in particolare nel tratto compreso tra piazza Domenico Pica e via Luigi Pica.

Il dispositivo è stato realizzato con la supervisione e il supporto del Comando della Polizia Municipale. Il nuovo assetto viario prevede l’istituzione del senso unico di marcia lungo l’arteria accompagnato dalla realizzazione di numerosi stalli di sosta.

Finora la sosta in via San Sebastiano non era disciplinata creando situazioni di pericolo per gli utenti più vulnerabili della strada.

“L’introduzione del senso unico e la disponibilità di aree di sosta regolamentate hanno riportato ordine e soprattutto maggiore sicurezza su una delle strade più frequentate del paese. Pur comportando un leggero allungamento del percorso per la parallela via Sottobraida la nuova viabilità consentirà all’intera comunità residente di beneficiare di maggiore sicurezza ed ordine – afferma il Sindaco Pica – nei primi giorni di attuazione è naturale attendersi un certo disorientamento da parte degli automobilisti ma con la collaborazione di tutti il nuovo dispositivo sarà presto acquisito nelle abitudini quotidiane”.

“Ringraziamo tutta la cittadinanza per la collaborazione e l’impegno nel rendere Sant’Arsenio un paese sempre più sicuro e vivibile”, ha poi concluso.