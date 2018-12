A Sant’Arsenio l’emozionante presepe vivente della Pro Loco

Attimi intensi di emozione quelli vissuti ieri pomeriggio a Sant’Arsenio, in Piazza Domenico Pica, per la rappresentazione del presepe vivente organizzato dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune.

“Gesù è in mezzo a noi” il titolo dato alla rievocazione della Natività di Cristo, resa possibile anche grazie al supporto del parroco, don Angelo Fiasco, e delle catechiste che si sono occupate dei testi narrati dalla voce di Franco Antonazzo.

San Giuseppe e la Madonna hanno percorso il viale che costeggia la Villa Comunale, facendo tappa in una serie di taverne ricreate a mano dai soci della Pro Loco e da una serie di volontari. Il percorso è terminato nella grotta, ricreata al centro della Villa, in cui nella culla è stato adagiato un neonato in carne ed ossa. Numeroso il pubblico presente, tra cui erano presenti il sindaco Donato Pica e Mario Marmo, presidente della Pro Loco, che ai microfoni di Ondanews hanno raccontato come è stato messo in piedi lo speciale presepe.

– Chiara Di Miele –