A San Rufo dal 7 al 9 agosto l’11^ Sagra del Fiore di Zucca
Dal 7 al 9 agosto in Piazza Fontana Vaglio a San Rufo si terrà l’11^ Sagra del Fiore di Zucca.
Ogni sera sarà possibile degustare un delizioso menù a base di uno degli ingredienti protagonisti della cucina estiva e trascorrere qualche ora di divertimento all’insegna della musica dal vivo.
Il 7 agosto sul palco della sagra si svolgerà un Talent Show per scoprire i migliori talenti locali, mentre l’8 agosto lo spettacolo “La nave Novanta”, una notte intera per scatenarsi e ballare a ritmo dei grandissimi successi degli anni ’90.
L’evento si concluderà il 9 agosto con la cover di Nino D’Angelo, per cantare insieme i brani più celebri del repertorio del mitico “caschetto d’oro”.
Per maggiori informazioni rivolgersi al 371/6646747.