A San Pietro al Tanagro si cammina con il naso all’insù. Ombrelli all’uncinetto impreziosiscono il centro storico
Nel centro storico di San Pietro al Tanagro si cammina con il naso all’insù.
Da alcuni giorni infatti sono stati installati ombrelli realizzati con mandala all’uncinetto dalle abili e pazienti mani delle signore dell’associazione di promozione sociale “L’arte nelle mani”.
“Luce d’estate, ricamata dai mandala all’uncinetto” è il titolo dato all’installazione d’arte visibile lungo la strada che conduce alla Chiesa Madre di San Pietro Apostolo.
“Sulla via del paese, un cielo bianco di ombrelli disegna ombra e geometrie – scrive “L’arte nelle mani” – Ogni mandala è unico, realizzato a mano dalle donne dell’associazione. Questa è un’arte ornamentale urbana: le idee cambiano, variano e sono vaste, proprio come i fili che trasformano San Pietro al Tanagro. Alzate lo sguardo!”.
L’associazione, nata con lo scopo di tramandare i mestieri manuali, valorizzare la comunità del Vallo di Diano e creare un ponte tra presente e passato unendo varie generazioni, per dare il benvenuto alla primavera ha abbellito Corso Umberto I con tanti piccoli fiorellini creati con la tecnica dell’uncinetto e del tricotin.