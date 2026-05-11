Nel centro storico di San Pietro al Tanagro si cammina con il naso all’insù.

Da alcuni giorni infatti sono stati installati ombrelli realizzati con mandala all’uncinetto dalle abili e pazienti mani delle signore dell’associazione di promozione sociale “L’arte nelle mani”.

“Luce d’estate, ricamata dai mandala all’uncinetto” è il titolo dato all’installazione d’arte visibile lungo la strada che conduce alla Chiesa Madre di San Pietro Apostolo.

“Sulla via del paese, un cielo bianco di ombrelli disegna ombra e geometrie – scrive “L’arte nelle mani” – Ogni mandala è unico, realizzato a mano dalle donne dell’associazione. Questa è un’arte ornamentale urbana: le idee cambiano, variano e sono vaste, proprio come i fili che trasformano San Pietro al Tanagro. Alzate lo sguardo!”.

L’associazione, nata con lo scopo di tramandare i mestieri manuali, valorizzare la comunità del Vallo di Diano e creare un ponte tra presente e passato unendo varie generazioni, per dare il benvenuto alla primavera ha abbellito Corso Umberto I con tanti piccoli fiorellini creati con la tecnica dell’uncinetto e del tricotin.