A San Pietro al Tanagro nasce l’Amministrazione Ombra ad opera del gruppo di minoranza consiliare

Dopo due settimane dall’esito delle Elezioni Amministrative il gruppo politico “San Pietro in Movimento” ha dato ufficialmente il via al suo mandato creando un’Amministrazione Ombra.

“La nostra, come già ribadito, sarà un’opposizione giusta, presente, attenta alle esigenze dei cittadini e a tutto ciò che riguarda il nostro territorio – spiega Piera Aromando – Al fine di svolgere in maniera efficace il mandato affidatoci dagli elettori l’intero gruppo intende dare vita per la durata della prossima legislatura ad una vera e propria ‘Amministrazione Ombra’. Essa avrà il giusto compito di monitorare e controllare l’operato dell’Amministrazione Comunale in carica, avallando le azioni giuste e positive, evidenziando lacune ed eventuali inefficienze e, allo stesso tempo, nel rispetto dei contenuti del programma politico del nostro gruppo, l’Amministrazione Ombra avrà un compito in più, quello di elaborare proposte alternative al gruppo di maggioranza presentandole alla cittadinanza attraverso tavole rotonde e convegni”.

L’organizzazione dell’Amministrazione Ombra è strutturata in ambiti di competenza, ciascuno dei quali avrà un referente. Ogni componente del gruppo, consigliere eletto e non, sulla base di specifiche competenze e capacità proprie, avrà il suo ruolo e sarà il “referente politico” del gruppo e dei cittadini. Le persone indicate quali referenti per gli assessorati ombra si avvarranno di specifici gruppi di lavoro composti da cittadini esperti nei vari ambiti e si interfacceranno nei modi e nelle forme consentiti dalla legge e dai regolamenti comunali con l’Amministrazione in carica.

“Realizzeremo per quel che potremmo fare dagli scanni di minoranza il nostro programma e siamo già al lavoro per questo – conclude – Come detto a chiusura della campagna elettorale i nostri primi cento giorni di lavoro si concentreranno sul ritrovare il rapporto con il cittadino e siamo già a lavoro per la realizzazione di questi punti che erano parte fondante del nostro programma elettorale. A breve saremo in grado di presentare ai cittadini le iniziative concrete del gruppo ed è per questo che chiedo, a nome di tutto il gruppo, ai cittadini di continuare a seguirci perché noi ci siamo e ci saremo”.

Nello specifico, Piera Aromando è il coordinatore del gruppo con delega al Bilancio e agli Organi Comprensoriali, Antonio Ricotta è il vice coordinatore con delega al Lavoro, Sviluppo Economico, Manutenzione e Comunità Montana, Giuseppe Coiro ha ottenuto la delega all’Ambiente e all’Energia, Giovanni Graziano quella alla Tecnologia, Innovazione e Tributi Locali e Mary Francesca Incutto è la delegata per lo Sport, il Sociale e la Cultura. Maria Quaranta ha avuto la delega agli Enti Sovra-comprensoriali e al Turismo, Rosario La Via quella alla Viabilità e alla Sicurezza, Luciana Cardiello alle Associazioni, Politiche Giovanili, Rapporto con i cittadini, Volontariato e Servizio Civile, Rossella Cardiello è la delegata ai rapporti con gli Enti Scolatistici e Domenico Lavista ai Lavori e Opere Pubbliche.

– Annamaria Lotierzo –