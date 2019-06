A San Gregorio Magno un contest fotografico per valorizzare gli scorci più belli del territorio

A San Gregorio Magno, l’Assessorato al Tempo Libero e l’Assessorato alla Cultura con la collaborazione del consigliere delegato all’Arte promuovono il contest fotografico #questoèSanGregorioMagno.

L’iniziativa punta a valorizzare il territorio attraverso immagini fotografiche che potranno esprimere il volto positivo del paese. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che vorranno far conoscere le bellezze di San Gregorio Magno.

Per poter partecipare gli interessati dovranno inviare come messaggio privato alla pagina facebook “Comune di San Gregorio Magno — Pagina istituzionale” esclusivamente fotografie proprie in formato JPEG. Al file dovrà essere allegato il titolo della fotografia con #questoèSanGregorioMagno, la dichiarazione per la diffusione dell’elaborato (II sottoscritto – Nome e Cognome – autorizza la pagina del Comune di San Gregorio Magno alla diffusione e alla condivisione dell’immagine allegata).

Ogni partecipante potrà inviare una sola fotografia entro e non oltre il 15 giugno. Le foto pervenute saranno raccolte in un album e rimarranno online, sulla pagina istituzionale del comune, dal 16 al 26 giugno.

Le foto dovranno raffigurare uno scorcio di San Gregorio Magno e, qualora dovessero contenere figure umane, le sagome non dovranno essere identificabili. Le immagini che saranno ritenute non adeguate allo scopo del contest verranno escluse dalla votazione.

Gli autori delle foto eliminate riceveranno una comunicazione con le motivazioni dell’esclusione. I curatori del contest salvaguarderanno le informazioni inerenti ai partecipanti nel rispetto della normativa sulla privacy. La foto che riceverà più “like” diventerà la nuova copertina della pagina istituzionale e del sito comunale.

Inoltre, le prime tre con più “like” verranno stampate ed esposte nella sede del Comune mentre le restanti arricchiranno la sezione fotografica della pagina.

