A Salerno un largo intitolato al magnate valdianese Filippo Gagliardi. Domani la cerimonia

Domani, lunedì 15 luglio, alle ore 9.00, a Salerno si terrà la cerimonia di intitolazione di Largo Filippo Gagliardi nei pressi della rotatoria tra via Pietro Del Pezzo e via Ugo Stanzione a Torrione Alto.

Filippo Gagliardi, magnate italo-venezuelano di Montesano sulla Marcellana, fu un benefattore per Salerno e la sua provincia. Nel 1954 mise a disposizione risorse per rimuovere le macerie dell’alluvione che devastò la città e rese possibile la costruzione di cinque palazzine per i senzatetto a Pastena.

Nel dopoguerra, per aiutare la ricostruzione dell’Italia, Gagliardi elargì 85 mutui venticinquennali, estensibili a cento anni e ad interesse zero, a diversi Comuni salernitani e non solo. Donò risorse anche dopo l’alluvione del Polesine nel 1951 oltre a numerose elargizioni alla Chiesa e per la costruzione di asili, scuole, caserme.

Gagliardi venne insignito della Stella d’Italia e di numerose cittadinanze italiane oltre a quella di Philadelphia. Morì a Roma nel 1968 ed è stato sepolto a Montesano sulla Marcellana nella tomba di famiglia.

Molte sue opere di beneficenza furono fatte in onore della madre Marianna, nota come “Mamma Gagliardi”. Nel largo intitolatogli a Salerno compare in aggiunta anche il nominativo di Marianna Di Giuda, cognome della madre.

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il fratello di Filippo Gagliardi, Ernesto, ed il nipote, Felice De Martino.

– Chiara Di Miele –