A Salerno la Polizia sequestra 29 involucri di cocaina e una pistola giocattolo ad aria priva di tappo rosso
La Polizia di Stato di Salerno, nel corso delle mirate attività di controllo del territorio, ha proceduto al sequestro in zona Sant’Eustachio di 29 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 107 grammi, e di una pistola giocattolo ad aria priva di tappo rosso.
Il materiale è stato ritrovato all’interno di un’aiuola di un complesso condominiale dove gli agenti delle Volanti avevano visto fermarsi 4 persone già note alle Forze dell’Ordine e con precedenti per droga.
Dagli accertamenti è emerso che due di loro avevano violato il provvedimento in atto di “Avviso orale”.
L’operazione si inserisce nei più ampi servizi coordinati di prevenzione della criminalità, finalizzati all’aumento della sicurezza urbana, così come disposto dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.