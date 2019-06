Anche quest’anno le cicogne bianche hanno nidificato nel Vallo di Diano, precisamente in località Termini a Sala Consilina, così come avviene da lungo tempo.

E anche quest’anno le uova si sono schiuse facendo vedere la luce a tre cicognini che, appena ne avranno le capacità e le condizioni meteo del Vallo di Diano saranno cambiate, voleranno verso Paesi più caldi.

Il nido è posizionato ormai da anni su un traliccio dell’Enel. A preservarne l’integrità ci sono le Guardie Ambientali dell’Ataps di Sala Consilina, che da anni studiano gli spostamenti e i comportamenti della coppia di cicogne che ha scelto Sala Consilina per “metter su famiglia”.

Dal 1996 la cicogna bianca ha scelto Sala Consilina per nidificare e riprodursi ed il caso più unico che raro è che da oltre 20 anni le coppie scelgono lo stesso traliccio per fare il nido dove deporre le uova. Dal primo anno in cui furono avvistate fino ad oggi sono state oltre 70 le cicogne che hanno preso il volo da quel traliccio.

La cicogna compie una migrazione di circa 10.000 km dall’Europa al Sudafrica. Dopo aver nidificato la cova dura circa 30 giorni e i nuovi nati spiccano il volo verso le terre calde quando in Italia è ormai estate inoltrata.

– Chiara Di Miele –