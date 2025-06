Importante iniziativa oggi presso il Palazzetto dello Sport di Sala Consilina promossa dal Leo Club Vallo di Diano e dedicata alla prevenzione e alla formazione sanitaria di base.

L’evento ha previsto la donazione di un kit di primo soccorso e lo svolgimento di un corso pratico di manovre salvavita (BLS) in collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Salerno, Unità territoriale di Sala Consilina.

L’iniziativa, rivolta in particolare ai giovani e agli sportivi del territorio, ha riscosso grande partecipazione e attenzione con momenti formativi altamente coinvolgenti. I volontari CRI hanno guidato i presenti nell’apprendimento delle tecniche base di rianimazione cardio-polmonare su un manichino illustrando in modo chiaro ed efficace i passaggi fondamentali da seguire in caso di emergenza.

Il Leo Club Vallo di Diano, da sempre attivo nella promozione di valori civici e sociali, ha rinnovato così il suo impegno concreto verso la comunità locale con un’iniziativa che coniuga spirito di servizio e attenzione alla sicurezza collettiva.