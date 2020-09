A Sala Consilina nasce “ANG inRadio”, la web radio formata da under 30. Domani la presentazione

Domani, venerdì 25 settembre, alle ore 18:00, presso l’Auditorium del Polo Culturale Cappuccini a Sala Consilina, si terrà la conferenza stampa per la presentazione della digital radio “ANG inRadio #piùdiprima Sala Consilina Lasagne Verdi“.

L’interessante progetto, ideato dall’Agenzia Nazionale dei Giovani e promosso dall’Associazione “I Ragazzi di San Rocco“, prevede l’installazione di una web radio formata da under 30 che, attraverso il confronto e la messa in gioco dei propri talenti, daranno vita alla realizzazione di diversi podcast ispirati a tematiche varie, volte tutte al riconoscimento ed alla valorizzazione del protagonismo giovanile nella comunità locale.

Inoltre, saranno coinvolte anche figure professionali dei settori del mondo giornalistico, musicale, artistico e scientifico, originari del Vallo di Diano che hanno raggiunto fama nazionale o internazionale, così come altri Role Model, Europeers e protagonisti segnalati dal Team radiofonico.

Dunque, un momento in cui creatività, dinamismo e comunicazione si amalgamano per creare integrazione, crescita, opportunità e aggregazione. Tutto ciò grazie a concrete possibilità offerte dalle politiche giovanili promosse dall’Europa e dal Governo nazionale. Il megafono delle iniziative dell’Agenzia Nazionale per i Giovani si traduce in un importante strumento per informare e ascoltare i ragazzi, protagonisti delle trasmissioni radiofoniche insieme ad esperti del mondo della politica, della cultura, dell’informazione, del lavoro e della società.

– Paola Federico –