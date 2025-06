Un’attenzione concreta alle famiglie e ai più piccoli: con questo obiettivo l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina ha inaugurato ieri i nuovi servizi igienici pubblici installati nell’area sottostante la piazzetta Rita Levi Montalcini, in località Sant’Antonio, dove è anche ubicato un parco giochi frequentato da bambini.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di riqualificazione urbana, che punta a valorizzare gli spazi pubblici del centro cittadino.

“Piazzetta Montalcini è ormai un punto di riferimento quotidiano per tante famiglie – hanno dichiarato il sindaco Domenico Cartolano ed il consigliere comunale Nicola Rosciano – con questi servizi vogliamo offrire sicurezza, igiene e comfort a chi vive la piazza, dai più piccoli agli anziani. È doveroso ringraziare l’Ufficio Tecnico Comunale e tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione dell’opera”.

I nuovi servizi, accessibili anche ai disabili, sono stati progettati secondo gli standard più moderni con accesso facilitato per passeggini e carrozzine e garantiscono igiene, sicurezza e inclusività. L’inserimento dei servizi igienici risponde a una richiesta protratta da tempo dai residenti e da chi frequenta la piazzetta.

Alla cerimonia di inaugurazione preceduta dalla benedizione del parroco don Luciano La Peruta hanno preso parte anche l’assessora Teresa Paladino ed il consigliere comunale Luca Andresano.

La comunità ha accolto con entusiasmo l’apertura dei servizi. “Finalmente – è stato il commento di una mamma – possiamo portare i bambini in piazza senza preoccuparci in caso di necessità. È una piccola grande conquista per tutti“.

Con l’inaugurazione dei bagni, piazzetta Sant’Antonio conferma il suo ruolo di spazio accogliente, inclusivo e funzionale per le famiglie di Sala Consilina.