A Roscigno Vecchia ci sarà un bagno pubblico per disabili e turisti. La Soprintendenza autorizza l’opera

La Sopritendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha concesso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un bagno pubblico per disabili e visitatori a Roscigno Vecchia.

L’istanza è stata presentata dal Comune di Roscigno nel mese di giugno e prevede la realizzazione del bagno pubblico con una struttura in pietra locale e con infissi in legno, compatibile con le esigenze di tutela della rinomata località.

Soddisfatto del risultato ottenuto il sindaco Pino Palmieri. “Finalmente doteremo il nostro splendido borgo di servizi pubblici – dichiara -. Dopo tantissimi anni riusciamo a potenziare i servizi necessari ad accogliere i turisti. Inoltre, siamo in attesa di qualche proposta imprenditoriale per installare un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande“.

– Chiara Di Miele –