Un “appuntamento che unisce gusto, tradizione e spirito di comunità”, queste le parole del sindaco di Roscigno per annunciare la XIV Festa dell’Asparago Selvatico.

Il 25-26 aprile e il 1° maggio a Roscigno Vecchia appuntamento da non perdere con i piatti gustosi della tradizione che portano in tavola l’asparago selvatico, in un ambiente suggestivo quale la città abbandonata.

“Un appuntamento – sottolinea il sindaco di Roscigno Pino Palmieri – che unisce gusto, tradizione e spirito di comunità. Nata con entusiasmo e cresciuta anno dopo anno, la festa è diventata un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina, grazie anche all’impegno instancabile di un gruppo di donne roscignole che con passione mantengono viva questa tradizione”.

“Venite a scoprire i sapori autentici della nostra terra, immersi in un’atmosfera accogliente e genuina. Non mancate!” l’invito del sindaco Palmieri.