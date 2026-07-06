Ieri la comunità di Postiglione ha vissuto un momento di grande emozione e gioia nel celebrare i 105 anni di Maria Macellaro.

Un traguardo straordinario che rappresenta un autentico patrimonio di memoria, esperienza e valori.

L’ultracentenaria ha festeggiato circondata dall’affetto dei suoi cari e per l’occasione ha ricevuto la visita del sindaco Carmine Cennamo.

“Rivolgiamo a zia Maria i più affettuosi auguri, con l’auspicio che possa continuare a vivere giornate serene, circondata dall’affetto della sua splendida famiglia e di quanti le vogliono bene – scrivono gli amministratori – La longevità è un dono prezioso che racconta una vita fatta di sacrifici, resilienza, amore e dedizione. Persone come zia Maria custodiscono la storia della nostra comunità e ci ricordano quanto siano importanti le radici, gli affetti e i valori che attraversano le generazioni”.