È stata celebrata questa mattina a Pontecagnano Faiano la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera e l’intonazione dell’inno nazionale al Monumento dei Caduti, in piazza Sabbato, a cui hanno fatto seguito la deposizione della corona d’alloro e la benedizione da parte di don Antonio Pisani.

La cerimonia si è poi spostata in piazza Garibaldi, dove è stata deposta una seconda corona d’alloro ai Caduti con la benedizione di don Marco Ventura.

Non sono mancati i saluti del sindaco Giuseppe Lanzara, l’intervento dei piccoli alunni della città e le esibizioni canore del Maestro Alessandro Fortunato e della banda diretta dal Maestro Salvatore Caldaropoli. Presente all’evento anche la Compagnia Carabinieri di Battipaglia con il Capitano Donato Recchia e i militari dell’Arma, le associazioni Carabinieri e i militari dell’Esercito Italiano.

L’evento si è poi concluso con una Santa Messa nella chiesa di San Benedetto.