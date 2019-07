A Polla il primo torneo di Calcio a 5 tutto in una notte. In campo fino all’alba per il “Puma Cup”

Ha tenuto impegnate 12 squadre per un’intera notte, fino alle prime luci del mattino, il “Puma Cup”, torneo di calcio a 5 intitolato tenutosi presso lo stadio “Antonio Medici” di Polla, organizzato da Luigi Isoldi e Marco Coppola.

Fischio di inizio alle ore 19.00 per un evento che ha visto in campo ragazzi provenienti da tutto il Vallo di Diano, con un unico obiettivo: divertirsi praticando sport. Le squadre hanno dovuto affrontare una prima fase a gironi (6 team per girone, 30 partite da 15 minuti l’una) che ha portato le prime 4 classificate alle semifinali.

Tra le squadre sono saltati fuori diversi nomi bizzarri che hanno suscitato non pochi sorrisi. Quella che, se solo fosse esistito, avrebbe meritato il premio “simpatia” è stata sicuramente l’A.S.Tronzi.

Come in quasi tutti i torneo di calcio, ci si sarebbe aspettato di vedere solo ragazzi in campo; invece nella squadra “Occhi della trigre”, composta da soli arbitri, spunta Manuelle Cuozzo, 17enne di Teggiano approdata, per la nuova stagione 2019/2010, in Prima Categoria.

Tante le persone che si sono riunite allo stadio “Medici” di Polla, ognuna per fare il tifo e incitare a non mollare il proprio team preferito.

Dalla finale, combattuta fino all’ultimo secondo, escono vincitori “I traditori”, di Sala Consilina, che battono 2-1 “I chiacchieroni”, ragazzi di Polla, ai tempi supplementari e si aggiudicano un premio in denaro e il trofeo del primo posto. Al terzo posto si classificano, invece, sconfiggendo la “Real Insteia”, i ragazzi della “F.C. Frenetici”.

Premiato come miglior giocatore Vincenzo Esposito, mentre come miglior portiere Giovanni Petrullo.

– Paola Federico –