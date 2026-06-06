Il Comune di Polla è stato ammesso ufficialmente al finanziamento ministeriale nell’ambito del fondo “Sport e Periferie” per un importo di 778.544,22 euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale “Antonio Medici”.

L’annuncio è stato dato dall’Amministrazione Loviso “con immensa gioia, orgoglio e profonda soddisfazione. Questo ulteriore e cospicuo stanziamento rappresenta una vittoria fondamentale per il nostro territorio e ci permetterà di trasformare radicalmente il nostro impianto sportivo comunale, elevandolo a un vero e proprio centro polivalente, moderno, sicuro e all’avanguardia”, così hanno commentato gli amministratori.

La scheda tecnica approvata prevede una serie di interventi strutturali e innovativi che cambieranno il volto dello sport a Polla. Ci saranno nuovi spazi di gioco con la nascita di un campo di Padel, un campo di Basket-Volley, uno spazio per il Basket 3X3 e una vasca per il salto in lungo. In termini di riqualificazione e sicurezza si prevedono il rifacimento e la sistemazione della recinzione dei campetti esistenti. Come strutture di servizio verranno realizzati nuovi spogliatoi rispondenti a tutte le attuali normative. Inoltre, un occhio di riguardo all’efficienza energetica e alla tecnologia attraverso la sostituzione dei vecchi proiettori con fari di ultima generazione per il campo di calcio, la posa di un impianto fotovoltaico, l’installazione di una centralina domotica per la gestione ottimizzata di irrigazione e illuminazione e un serbatoio per la raccolta delle acque piovane.

“Un risultato di questa portata non nasce mai per caso. A nome del Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale, rivolgiamo un ringraziamento speciale e doveroso agli Uffici comunali, che con la consueta professionalità e dedizione hanno collaborato alla solidità del progetto. Un grazie profondo va all’incaricato allo Sport, il consigliere Giovanni Corleto, che con passione, costanza e competenza segue da anni le politiche sportive del nostro comune, non perdendo mai di vista l’obiettivo di valorizzare i nostri spazi – fanno sapere – Questa Amministrazione continua a camminare spedita, va avanti con determinazione e concretezza. Ma, soprattutto, dimostra ancora una volta una spiccata capacità di intercettare risorse e finanziamenti sovracomunali, trasformando le parole in cantieri e i progetti in realtà. Migliorare le nostre infrastrutture, dare ai nostri giovani e alle associazioni spazi inclusivi e moderni in cui crescere sani non è solo un dovere, ma era uno dei temi centrali e più discussi della nostra campagna elettorale. Oggi dimostriamo con i fatti che manteniamo gli impegni presi”.

La promessa di Loviso e i suoi è di non fermarsi qui: “Siamo già proiettati verso il futuro. Insieme al neo Assessore allo Sport Vincenzo Giuliano stiamo infatti programmando una nuova partecipazione a un bando per ottenere ulteriori finanziamenti da destinare al nostro Palazzetto dello Sport, continuando a investire sulla crescita del nostro patrimonio sportivo e sociale. Polla cresce, Polla si rinnova. Continuiamo insieme!”.