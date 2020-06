A Morigerati una navetta gratuita per i turisti. Il Comune collega Grotte del Bussento e Golfo di Policastro

Diventano ancor più vicine le Grotte del Bussento e le bellezze di Morigerati e Sicilì grazie al Comune che, anche quest’anno, ha deciso di offrire un bus navetta gratuito.

Il servizio potrà essere utilizzato dai turisti che facilmente potranno raggiungere Morigerati dal Golfo di Policastro e, viceversa, permetterà di raggiungere il mare agli ospiti che scelgono le strutture dell’ospitalità diffusa Morigerati Paese Ambiente.

L’iniziativa partirà domani, 1° luglio, e durerà fino al 31 agosto 2020. La navetta collegherà tutti i giorni i paesi di Morigerati e Sicilì con il Golfo di Policastro, con fermate a Sapri, Villammare, Capitello, Policastro, Sicilì e Morigerati.

Il servizio sarà gratuito sia per l’andata che per il ritorno (con prenotazione obbligatoria) per tutti coloro che sceglieranno di visitare l’Oasi Wwf Grotte del Bussento (pagando solo il ticket dell’ingresso); sarà inoltre gratuita per tutti i turisti dell’ospitalità diffusa di “Paese Ambiente”, che potranno così raggiungere il mare senza nessun costo.

“Accorciamo le distanze rispettando l’ambiente – spiega la sindaca Vincenzina Prota – e offrendo un servizio a chi vorrà visitare i nostri luoghi”.

Per tutte le informazioni e prenotazioni basta contattare il numero 346/353410.

– Paola Federico –