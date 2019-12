A Celle di Bulgheria oltre 19mila euro per l’adeguamento del Centro di raccolta di rifiuti elettronici

19mila e 550 euro per il potenziamento e l’adeguamento del Centro di raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). E’ il contributo che la commissione paritetica composta da Anci, produttori di AEE, associazioni delle aziende di raccolta e Centro di Coordinamento RAEE, ha concesso al Comune di Celle di Bulgheria.

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione comprovante l’effettiva realizzazione e messa in opera di tutto l’intervento. In base alla graduatoria definitiva relativa alla Misura 3, approvata dalla Commissione e pubblicata il 5 dicembre sui siti del CdC RAEE (www.cdcraee.it) e di ANCI (www.anci.it), si evince che il progetto del Comune di Celle di Bulgheria è stato ammesso a contributo collocandosi alla 12^ posizione della graduatoria e ottenendo 63 punti su 100.

“Siamo soddisfatti di questo contributo – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – il nostro Comune ha da sempre dimostrato grande attenzione alle problematiche ambientali”.

Poi avverte:“Continueremo a lavorare in questa direzione, migliorando il servizio di raccolta e applicando tolleranza zero nei confronti di chi non rispetterà le regole e abbandonerà i rifiuti lungo strade e valloni”.

– Chiara Di Miele –