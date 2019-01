Numerose le innovazioni relative al settore ambiente nel comune di Castellabate. E’ stata sviluppata, infatti, una modifica complessiva dell’organizzazione, comprendente le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure per sviluppare, riesaminare e migliorare la politica ambientale sul territorio.

La gestione dei rifiuti in primis è stata completamente rivoluzionata per ottimizzare il servizio di raccolta differenziata, ottenendo un ulteriore miglioramento delle condizioni ambientali di un territorio già premiato da importanti riconoscimenti e dotato di un’isola ecologica all’avanguardia. Per fornire tutte le informazioni utili alla cittadinanza, l’Amministrazione comunale in accordo con SARIM, società che gestisce il servizio, ha in programma alcuni incontri pubblici oltre a una distribuzione puntuale del nuovo calendario per il ritiro dei rifiuti e del kit da utilizzare per il conferimento. Una prima conferenza è in programma mercoledì 16 gennaio, alle ore 10.30, presso l’aula consiliare “C. Grande” del Comune di Castellabate.

“Il nostro impegno ha portato Castellabate ad essere all’avanguardia nel settore ambientale – dichiara il sindaco Costabile Spinelli in merito alle modifiche del servizio – ma non ci accontentiamo, diventando uno dei primi comuni pronti ad adottare tali novità e investendo ulteriormente in un settore cruciale che richiede anche la collaborazione dei cittadini, sempre più sensibili ed informati, che invitiamo ad una partecipazione attiva e responsabile“.

“Attraverso un sistema più puntuale ed efficace di conferimento e di smaltimento dei rifiuti puntiamo ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata del nostro comune – dichiara soddisfatto l’assessore all’Ambiente Domenico Di Luccia – Castellabate si distingue ancora una volta per l’attenzione che pone al settore di salvaguardia ambientale, fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio“.

– Paola Federico –