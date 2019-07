Nei giorni scorsi un uomo è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza mentre abbandonava rifiuti urbani lungo la strada comunale che collega Caggiano a Sant’Angelo le Fratte.

Il responsabile del gesto incivile è stato identificato grazie alle immagini registrate dalla videosorveglianza e la Polizia Locale ha provveduto a notificare una sanzione pecuniaria.

Dunque pugno duro del Comune di Caggiano contro chi abbandona rifiuti in strada. Infatti, durante l’ultimo Consiglio comunale è stato approvato all’unanimità l’adeguamento del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio che prevede l’installazione di apparecchiature fisse e mobili per la ripresa e l’eventuale registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio Comunale, abbandono rifiuti nelle aree pubbliche, di controllo di determinate aree e di monitoraggio del traffico.

“L’Amministrazione comunale a breve farà partire una campagna mediatica di sensibilizzazione del rispetto ambientale e della sicurezza stradale – dichiara Modesto Lamattina, Sindaco di Caggiano – Al momento disponiamo di 2 apparecchiature mobili che inviano le immagini in tempo reale al comando della Polizia Locale. Da ottobre amplieremo il sistema di videosorveglianza in alcune zone del territorio comunale, identificate dalla Giunta Comunale o dal Comando Vigili, allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate. Infatti ai sistemi di videosorveglianza presenti in località Canginto, Portuccia e nell’area dell’Istituto Comprensivo verranno aggiunte 8 telecamere nel territorio comunale e soprattutto nel centro storcio, una delle quali servirà per il controllo della zona a traffico limitato”.

