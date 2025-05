Si è formato all’Istituto d’Istruzione Superiore “Cicerone” di Sala Consilina Bruno Tierno, il neo eletto sindaco di Sant’Angelo a Fasanella che a soli 24 anni si è aggiudicato la fiducia dei suoi concittadini che lo hanno scelto alla guida del paese.

Sorretto dal 95% delle preferenze Tierno ha vinto con la sua lista “Sviluppo e Resilienza”, che ha ottenuto 334 voti su 368. E’ il sindaco più giovane della provincia di Salerno.

“L’elezione di Tierno rafforza la reputazione del ‘Marco Tullio Cicerone’ come fucina di giovani talenti, capaci di emergere in ambiti professionali e istituzionali. Un percorso che dimostra come l’impegno dell’Istituto nel fornire una formazione di alto livello continui a generare risultati concreti, plasmando il futuro delle nuove generazioni” il commento del “Cicerone” di Sala Consilina.