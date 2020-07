5 milioni di euro per gli ITS della Campania. Fortini: “Investimento per il futuro dei nostri giovani”

Nuovi percorsi formativi per gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) della Campania che preparano i supertecnici del futuro.

La Giunta regionale ha, infatti, approvato il finanziamento, pari a poco meno di 5 milioni di euro di fondi POR-FSE, di due ulteriori percorsi formativi biennali per tutte le nove fondazioni ITS della Campania.

“Questo nuovo stanziamento rafforza il precedente finanziamento – dichiara l’assessore all’Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili Lucia Fortini – e rappresenta un’azione importante per garantire ai giovani della Campania un percorso formativo di spessore ed avviare al mondo del lavoro, nelle aree strategiche per lo sviluppo economico del territorio, gli studenti dei corsi“.

La Fortini ha infine sottolineato come gli ITS, disegnati sui fabbisogni occupazionali del territorio, rappresentano una valida opportunità per il futuro dei giovani.

