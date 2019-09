4° Trofeo Tanagro Baby. Il 22 settembre San Pietro al Tanagro ospita meeting di ciclismo giovanile

L’estate è alle spalle, ma la voglia di stare insieme e di divertirsi è ancora viva. Domenica 22 settembre, a partire dalle 10, San Pietro al Tanagro indosserà l’abito della festa per la IV edizione del trofeo Tanagro Baby – Memorial Raimondo Stabile, rassegna di ciclismo giovanile riservata ai corridori della categoria Giovanissimi (7-12 anni).

L’evento sportivo, organizzato dal Ciclo Team Tanagro, mantiene intatto il suo spirito, ma aggiunge al suo già ricco programma le gare in mountain bike e una “gara nella gara” per l’assegnazione dello scudetto regionale di categoria. Il trofeo Tanagro Baby sarà aperto dalle prove su strada, su un circuito di 1.300 metri da ripetere più volte, con partenza e arrivo in Piazza Enrico Quaranta, che ospiterà anche l’area tecnica e il quartier generale della manifestazione.

La domenica consacrata alle ruote del futuro proseguirà alle ore 15.00 con le competizioni in programma al Parco dei Mulini, in località Setone. I primi a scendere in pista saranno i bambini di età compresa tra i 7 e i 9 anni, che affronteranno una prova di abilità in mountain bike tra paletti, strettoie e sottopassaggi. Infine, il testimone passerà ai loro compagni più grandi (10-12 anni), che si sfideranno nelle gare di short track sugli sterrati.

Per tutte le informazioni sulla Tanagro Baby e sul Meeting regionale dei Giovanissimi, gli organizzatori mettono a disposizione degli interessati la casella di posta elettronica cicloteamtanagro@tiscali.it e il numero di telefono 338/8660066.

– Paola Federico –